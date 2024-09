Un jove, en estat greu després de ser apunyalat per cinc persones al barri de El Príncipe

Barri del Príncep. Foto: Wikipedia Commons

Un individu d'uns 26 anys es troba a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'Hospital Universitari de Ceuta (HUCE) després de ser apunyalat per cinc persones a la barriada ceutí Príncipe Alfonso ahir a la nit, segons han relatat des de la Prefectura de la Policia Local, que qualifica el succés com una "temptativa d'homicidi".

La víctima va haver de ser traslladada al servei d'Urgències de l'hospital, i després va ser operada al quiròfan. Actualment es troba estable dins de la gravetat , a la UCI, amb pronòstic reservat. Pateix d'una fractura de ràdio i ferides profundes als braços i les cames, segons ha confirmat l'Institut Nacional de Gestió Sanitària (Ingesa).

Els fets van passar dilluns a la nit, quan, passades les 23.30 hores, un equip de la Policia Local de Ceuta que estava realitzant les tasques pròpies de vigilància i control va topar amb l'escena. En aquests moments, la Policia Nacional es troba en plena recerca dels culpables , als quals encara no s'ha identificat.

Durant la seva ronda nocturna, els policies locals van ser alertats per diversos ciutadans que un home es trobava perdent gran quantitat de sang a conseqüència d'un atac amb arma blanca (diversos ganivets de grans dimensions) a l'interior del parc infantil ubicat a la barriada Príncipe Alfons.

Els agents es van dirigir "com més aviat millor" fins al lloc de l'accident, on van trobar la víctima estesa a terra mentre perdia gran quantitat de sang per la part interna de la cuixa, propera a l' artèria femoral . Tenia, a més, ferides obertes al braç esquerre, la zona abdominal i l'esquena baixa.

Van ser aquestes les úniques ferides que els policies van poder identificar a la primera exploració, atesa la gran quantitat de sang que impregnava el seu cos. Posteriorment es va sol·licitar, de manera urgent, els serveis d'una unitat mòbil d'emergències del 061.

Mentre s'esperava l'arribada de la unitat d'emergències, els agents van haver de practicar un torniquet a la part interna de la cuixa a l'alçada de l'engonal aconseguint aturar l'hemorràgia, així com fer pressió a la mà esquerra, la qual presentava un tall que seccionava parcialment la mateixa, col·locant-li una manta tèrmica en detectar el refredament del seu cos.

El subjecte va ser traslladat per la unitat del 061 als serveis d'urgències de l'Hospital Universitari. De les declaracions dels testimonis desprenen les autoritats que els autors van ser cinc individus amb armes blanques de grans dimensions, no aportant cap dada sobre vestimenta ni trets físics dels autors.

Al llarg de la nit, els agents van fer visites per conèixer alguna novetat sobre l' estat de salut de la víctima, informant que es trobava al quiròfan a causa de la gravetat de les ferides sofertes. De tot això es va adonar en un Atestat que es va instruir a dependències del Cos Nacional de Policia.