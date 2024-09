La dona assassinada a Castelló va patir maltractament d'una exparella que va matar el seu padrastre

Domicili al carrer Peñagolosa 5 de la darrera víctima de violència de gènere a Castelló - EUROPA PRESS/CARME RIPOLLÉS

La dona assassinada aquest dilluns a Castelló presumptament a les mans de la seva parella sentimental, tal com aquest home ha confessat en una comissaria de Barcelona, també va patir maltractaments d'una exparella que va tenir abans i que va ser condemnat per matar el seu padrastre el 2018 .

La víctima, de 45 anys, era una dona en situació "d'alta vulnerabilitat", ha indicat la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en declaracions als mitjans de comunicació després de ser preguntada per aquest crim.

Segons ha manifestat la delegada, la víctima no només va patir maltractaments per part de la seva actual parella, sinó també per un exnòvio, que està complint condemna per matar el seu padrastre l'any 2018.

Aquests fets van passar el 2018 quan la dona estava protegida --al sistema VioGén-- en un centre per patir maltractaments per part de la seva llavors parella, que va anar a buscar-la a casa dels seus pares, on va retenir la mare, la filla i el padrastre, a qui finalment va acabar matant quan l'avi va intentar impedir que agredís sexualment la néta. L'exparella, amb antecedents penals per altres homicidis, va ser condemnada a 40 anys de presó per aquests fets.

La seva parella actual, que suposadament l'ha matada i confessada el crim, no tenia cap mesura d'allunyament i de prohibició de comunicació amb la víctima actualment activa, ja que la que va estar en vigor al seu moment, arran d'una sentència condemnatòria, va quedar complerta el 5 de febrer del 2023. En aquests moments, tots dos havien tornat a conviure.

El detingut acumula tres sentències per delictes d'amenaces, maltractaments i trencament respecte a la víctima dictades per un Jutjat de Violència sobre la Dona i un Jutjat Penal entre l'agost del 2021 i el març del 2022.

L'última de les sentències, per delicte de trencament, es va dictar el març del 2022 i s'hi va imposar vuit mesos de presó, cosa que va motivar el seu ingrés en un centre penitenciari. Aquesta pena privativa de llibertat va quedar complerta el novembre del mateix any 2022, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

Segons la delegada, ara hi convivien junts. La dona va ser trobada morta al seu domicili dilluns a última hora de la tarda al barri de la Guinea de Castelló per efectius de la Policia Nacional després que la parella de la víctima es presentés en una comissaria dels Mossos d'Esquadra.

L'home va declarar als agents que havia assassinat la seva parella i que el cos era al domicili de Castelló. Va ser llavors quan es va avisar la Policia Nacional, els agents de la qual es van personar a la vivenda on van trobar el cadàver. Està previst que es practiqui l'autòpsia a la víctima al llarg del dia.

La víctima tenia dos fills --una més gran i, un altre, menor--, sobre els quals la delegada ha indicat que està en contacte des d'ahir a la nit amb la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, i l'alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, per "coordinar" totes les administracions.

De fet, fonts de la Vicepresidència i Conselleria de Serveis Socials han assenyalat a Europa Press que el Comissionat per a la Lluita contra la Violència sobre la Dona estan en contacte permanent amb els fills, prestant atenció psicològica i de tota mena.

Els fills són una noia més gran de 24 anys i un nen menor de 14 anys que actualment està amb la seva germana ia més hi ha també la mare de la víctima.

Veïns del barri de Guinea a Castelló han afirmat, en declaracions als mitjans de comunicació, que la víctima i l'autor confés dels fets tenien una relació "amb molts problemes", que "no són d'ara, sinó de molt abans" .

Des del bloc de vivendes contigües al del domicili de la víctima, una veïna subratlla que hi havia discussions i conflictes interns. "És una parella que sempre estava lluitant però per arribar a aquests extrems... la veritat no ho penses mai", ha lamentat.

En aquest sentit, un altre veí afirma haver escoltat "discussions" i "jaleo" fa uns dies. "De tant en tant escoltava crits", ha assegurat.

Consens "absolut"

Bernabé ha demanat un consens "absolut" de totes les administracions en la lluita "total" contra la violència de gènere. Si es confirma, seria la sisena dona assassinada aquest any a la Comunitat Valenciana, la primera a la província de Castelló.

A més, ha afegit que "els discursos que només serveixen per banalitzar una xacra, que és terrorisme masclista, i que mata dones pel fet de ser-ho, no contribueixen a la lluita necessària i coordinada de totes les administracions".

Alhora, Bernabé ha advocat per la consciència social i ha demanat que ha de ser "total" i que la ciutadania ha d'estar "atenta" i "en alerta" abans de futurs possibles casos de violència de gènere. "Cada ciutadà i cada ciutadana ens podem o ens hem de convertir en un punt violeta, en un espai segur on alertem davant de qualsevol perill a què es pugui enfrontar una dona", ha apuntat.

Per a la delegada, és "necessària" la col·laboració de tota la ciutadania per poder "lluitar" contra aquesta "xacra" i la denúncia dels qui poden arribar a ser testimonis indirectes encara que cal que entre tots es denunciï i es posi en evidència aquesta lluita "sense caserna".