'Breaking Bad' a Torrejón de Ardoz: un incendi destapa un laboratori de metamfetamines

Foto: Policia Nacional

Agents de la Policia Nacional han desarticulat un laboratori que es dedicava a la fabricació de cocaïna i metamfetamina en un pis de Torrejón de Ardoz, resultant detinguts un home i una dona han estat arrestats com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública, ha informat aquest dimecres 4 de setembre la Prefectura Superior de la Policia de Madrid en una nota de premsa.

La investigació es va iniciar arran d'una trucada d'un ciutadà on s'alertava de la presència d'un incendi a l'interior d'un habitatge. El presumpte autor, fugint del foc, es va llançar del segon pis patint diverses lesions.

Després es va adonar de la possibilitat que es descobrís el seu negoci il·lícit, ja que havia estat produït per escalfar l'acetona per elaborar la substància al microones. Per això, aquest individu va tornar a pujar al domicili per apagar l?incendi .

Immediatament, diverses patrulles van anar al lloc i, després d'acordonar la zona, van detenir-lo i traslladar-lo a l'hospital en adonar-se que hi havia indicis que es tractava d'un laboratori d'estupefaents.

Al registre efectuat es van confiscar més de 1.600 grams de cocaïna, gairebé 700 grams de MDMA, cinc quilograms de substàncies de tall i diversos estris per a la seva preparació. A més també van localitzar premses per elaborar maons i motlles per poder introduir la droga al cos facilitant el seu trasllat, així com diversa quantitat de diners.

L'endemà es va portar, la Policia va dur a terme el registre del domicili on també es va detenir la germana del presumpte autor als quals se'ls imputen un delicte contra la salut pública. Ell és dominicà de 48 anys i amb antecedents i ella de la mateixa nacionalitat i 50 anys, sense ressenyes prèvies, han indicat a Europa Press fonts policials. Tots dos van ser posats a disposició de l'autoritat judicial, que va decretar el seu ingrés immediat a la presó.