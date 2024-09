La funerària confon els càdavers de dues de les víctimes del kamikaze de Madrid

Un fèretre, recurs - EP

Un accident tràgic provocat per un kamikaze a l'A-6, a l'altura de Las Rozas (Madrid), va acabar amb la vida de tres persones i un insòlit error en la identificació dels cossos. Les víctimes, entre elles un policia nacional i el seu acompanyant, van ser confoses al tanatori, cosa que va provocar que gairebé incineressin la persona equivocada. La investigació continua oberta.

Un accident que provoca una investigació després de la confusió de cadàvers

Diumenge passat, un accident a l'A-6 en direcció a Madrid, causat per un kamikaze de 25 anys que circulava en sentit contrari, va deixar tres morts: el conductor del vehicle que circulava en direcció incorrecta i dos homes que viatjaven al cotxe impactat, un dels quals és un agent de la Policia Nacional, Alberto, de 44 anys, i el seu acompanyant, Juan Carlos, de 41.

Dies després, la família de Joan Carles va viure un angoixant descobriment en identificar el seu cos al tanatori. La seva germana va insistir a veure el cadàver, malgrat les recomanacions, i va descobrir que no era el seu germà qui reposava al fèretre, sinó el policia Alberto. Això va passar quan ja estaven a punt d'incinerar el cos, segons va revelar El Mundo .

Una confusió que gairebé acaba en tragèdia

A l'assabentar-se de l'error, la família de Joan Carles es va posar en contacte amb els familiars d'Alberto, que van confirmar que el cos del policia no era al taüt que se'ls havia assignat. Després d'alertar les autoritats, la Guàrdia Civil i el Jutjat d'Instrucció de Majadahonda van assumir la investigació dels fets. Els cossos van ser traslladats immediatament a l'Institut de Medicina Legal, on les empremtes dactilars van confirmar les identitats correctes. Arran d'això, el jutge va prohibir la incineració de Joan Carles.

Com va passar la confusió?

Les primeres hipòtesis apunten que l'error es va produir a l'etiquetatge dels cossos per part de la funerària Parcesa, responsable de recollir els cadàvers. Tot i això, l'empresa ha assegurat en un comunicat que l'error no va ser seu, al·legant que només es van encarregar de la recollida judicial i que la identificació inicial la van fer les autoritats, sense els documents d'identitat de les víctimes, com sol ser habitual.

Mentre la investigació continua, els cossos ja han estat enterrats a les seves respectives localitats, Galapagar i Àvila, deixant darrere seu una polèmica pel maneig de la situació.

Detalls de l'accident mortal

L'accident va tenir lloc al voltant de les 6.30 del matí de diumenge al quilòmetre 20 de la A-6, quan el conductor del vehicle kamikaze va circular en sentit contrari per raons que encara investiga la Guàrdia Civil. El primer a gairebé ser impactat va ser un agent de la Policia Municipal de Madrid, que va aconseguir esquivar el cotxe, però va patir greus ferides al caure.

Pocs quilòmetres després, el cotxe kamikaze va xocar de cara amb el vehicle en què viatjaven Alberto i Juan Carlos. Tots dos van morir a l'acte, igual que el conductor del cotxe en sentit contrari. El germà d'aquest darrer, que l'acompanyava, va ser hospitalitzat en estat molt greu amb traumatisme cranioencefàlic.

La tràgica col·lisió, sumada a l'error en la identificació dels cadàvers, ha deixat una investigació oberta i moltes preguntes sobre com es va gestionar la situació després del sinistre.