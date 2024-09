A judici per instal·lar càmeres al bany i un dormitori del pis que volia llogar a quatre dones

Arxiu - Audiència Provincial de Cantàbria. Tribunal Superior de Justícia. Fiscalia. Jutjats. Tribunals. Saleses - EUROPA PRESS - Arxiu

Un home serà jutjat aquest dilluns, 9 de setembre, a l'Audiència de Cantàbria, acusat d'instal·lar càmeres al bany i en un dels dormitoris de la vivenda que llogaria quatre dones. Les càmeres van gravar fins a 26 vídeos d'escenes íntimes on apareixien les víctimes en diferents hores durant dos dies.

El judici, per un delicte de revelació de secrets i aplanament de casament, se celebrarà a partir de les 9.30 hores a la Secció Tercera de l'AP amb tribunal del jurat i conformitat de les parts, que han subscrit un escrit segons el qual el processat accepta dos anys de presó, multes de 4.320 euros i la prohibició d'acostar-s'hi i comunicar-se amb les afectades durant tres anys i nou mesos.

L'enjudiciat va entrar al pis --llogat a través de la plataforma d'hostalatge 'Airbnb'-- de matinada, sense autorització de les llogateres, i es va amagar en una habitació que estava exclosa del contracte de lloguer, per recollir les càmeres que hi havia col·locat. Va ser descobert per les dones, que el van denunciar.

Un cop detingut i abans de conèixer-se que havia fet enregistraments, l'acusat va facilitar als agents la figura de desbloqueig del mòbil, de manera que aquests van poder trobar els vídeos, que es trobaven emmagatzemats al telèfon.

Dos anys de pressió i 4.320 euros de multa

La Fiscalia, l'acusació particular i el mateix processat han subscrit i elevat a l'Audiència un escrit que el considera autor de quatre delictes de revelació de secrets en concurs amb un aplanament de casa.

La pena que figura al document i admet l'implicat puja a dos anys de presó, multes que sumen 4.320 euros i prohibició d'acostar-se i comunicar amb les dones durant tres anys i nou mesos.

Així mateix, es demana que sigui condemnat al pagament de les costes, incloses les de l'acusació particular que estan fixades a 3.000 euros, ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Cantàbria.