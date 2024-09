Li roben el tractor a un pagès de Vilanova de Bellpuig (Lleida) mentre dinava

Fotomuntatge d´un tractor amb un lladre - Icons8 d´Icons8 de Canva Pro

Francesc Torres, un agricultor de Vilanova de Bellpuig, a la província de Lleida, ha sol·licitat ajuda a través de les xarxes socials per localitzar el tractor que li va ser robat dissabte passat mentre feia una pausa per dinar després d'una jornada de treball a la recollida de fruita. Segons va explicar Torres i recull el diari Segre, "solem parar una hora per dinar i, de fet, el vehicle va desaparèixer entre dos quarts de tres i quart de tres. Quan vam arribar ja no hi era i només vam veure les empremtes de les rodes en direcció a Arbeca".

Torres ha presentat una denúncia davant els Mossos d'Esquadra i fa una crida a la col·laboració ciutadana per recuperar el tractor, un vehicle fonamental per a la tasca diària. "Es tracta d´un tractor blau nou de la marca New Holland imprescindible per a les tasques durant la campanya de la fruita", va detallar. L'agricultor tem que el robatori no sigui un simple acte de vandalisme i que el vehicle hagi caigut en mans d'una màfia dedicada a sostreure maquinària agrícola per a la venda o el desmantellament. “Espero que es tracti d'una gamberrada i que pugui recuperar-lo, encara que temo que ho hagin robat màfies que es dediquen a sostreure aquest tipus de vehicles per a la venda o desmantellar-los per després vendre les peces a l'estranger. Si aquest és el cas, m'hauran causat un perjudici considerable”, va lamentar.

Aquest no és el primer robatori dun tractor a la província de Lleida. El gener d'aquest any, un altre pagès de Nalec, a l'Urgell, va denunciar un cas similar. Aquesta vegada, el tractor, també de la marca New Holland, va ser robat a la nit mentre estava estacionat davant d'un magatzem. El seu propietari sospitava llavors que els lladres planejaven carregar el tractor en un camió per vendre'l fora del país. Afortunadament, pocs dies després, el vehicle va ser trobat per un ciclista ocult en un canyís entre Arbeca i La Floresta, a les Garrigues, gràcies a la difusió a les xarxes socials.

Torres espera que el seu cas tingui un desenllaç similar i confia a l'ajuda de la comunitat per recuperar el tractor. “Jo he optat pel mateix procediment i espero que el cas es resolgui de la mateixa manera, per això sol·licito la col·laboració de tots els que em puguin ajudar”.

Aquest incident se suma a una sèrie de robatoris agrícoles que han afectat la regió els últims mesos. A l'abril, els Mossos d'Esquadra van iniciar una investigació per desarticular una banda que operava a poblacions de la Segarra, com ara Sant Guim de Freixenet i Estaràs, on es van reportar robatoris d'estris agraris, tanques de carretera i fins i tot la porta d'un cementiri. A més, els últims anys, els agricultors han denunciat reiteradament el robatori d'hidrants a les finques de regadiu, així com el cable de coure d'estacions de bombament, com va passar fa tres anys a Algerri-Balaguer.

El sector agrícola continua sent víctima d'aquests delictes, cosa que genera preocupació entre els agricultors locals, que depenen d'aquesta maquinària per sostenir-los.