Detenen un porter de discoteca per emborratxar una clienta i agredir-la sexualment

Foto: CanvaPro de MauricioAvramow i BananaStock

Agents de la Policia Municipal de Madrid han detingut un home espanyol de 57 anys, controlador d'accés d'una coneguda discoteca del centre de la capital, per agredir sexualment una jove francesa de 21 anys dins de l'establiment, ha informat a Europa Press una portaveu del Cos Local.

Els fets van tenir lloc dissabte a la matinada. Una noia irlandesa resident a Madrid va anar a la Comissaria Integral del Districte Centre Sud per denunciar que la seva amiga francesa havia patit una agressió sexual. Segons va relatar a la denúncia, estaven de festa quan un porter els va oferir entrar a discoteca per prendre uns xopets de forma gratuïta.

Les noies van accedir i van començar a entaular conversa amb aquest home, amb qui es van fer algunes fotos. Però va començar a sobreparr-se i incomodar les joves i, en un moment donat, segons la denúncia, va tocar agafar de la cintura i va tocar el pit a la irlandesa, però va aconseguir desfer-se.

Aleshores, el mateix individu suposadament ho va intentar amb la francesa, fins a introduir-li sense el seu consentiment diversos dits a la seva vagina. Plorant, les dues noies van sortir ràpidament del lloc. Com que la víctima estava molt nerviosa, va ser la seva amiga la que va anar a comissaria.

Els agents li van demanar que la telefonés i així va ser com van contactar amb la dona i van enviar el Samur-Protecció Civil a atendre-la. Els sanitaris la van traslladar a la Fundació Jiménez Díaz, on li van aplicar el protocol especial per a víctimes de violència sexual, ha detallat avui el diari ABC.

Amb aquest relat i la fotografia del suposat agressor, fins a la discoteca van arribar diversos agents, que la van trobar tancada al públic, però amb encara empleats netejant i recollint a dins. Així, van parlar amb l'encarregat, que va confirmar que el sospitós hi treballava.

Aleshores, li va trucar perquè tornés a l'establiment que compta amb càmeres de seguretat. En arribar-hi, va ser arrestat per un delicte d'agressió sexual i ja ha passat a disposició judicial. La investigació ja la porta la Unitat d'Atenció a la Família i Dona (UFAM) de la Policia Nacional de Madrid.