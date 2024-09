Reyerta a Madrid: tres ferits greus després d'un tiroteig i un apunyalat

Els serveis d'emergències atenent una de les víctimes. Foto: Emergències Madrid

Una baralla a l'entorn de Via Carpetana, al districte madrileny de Carabanchel , ha deixat tres ferits per arma de foc i un altre per arma blanca que han hagut de ser traslladats a l'hospital, segons ha informat Emergències Madrid.

Els serveis sanitaris van haver de ser alertats dimecres 18 de setembre a la nit per la Policia Nacional perquè acudissin a una baralla que havia deixat ferits en tres localitzacions pròximes entre si.

El Samur-PC ha estabilitzat els quatre ferits d'uns 20 anys i els ha traslladat en estat greu a diferents hospitals