Moren dues persones després del xoc del seu cotxe contra un mur en un poble de Lleó

Una ambulància d'emergències sanitàries. Foto: Emergències de Castella i Lleó

Dues persones han mort en un greu accident de trànsit que ha passat aquest divendres 20 de setembre. Un cotxe s'ha sortit de la via i posterior xoc contra un mur a la carretera LE-411 a San Millán de los Caballeros, a la província de Lleó.

Segons les primeres dades que aporta el Servei d'Emergències de Castella i Lleó 112 i ha recollit Europa Press, aquest accident ha passat poc després de les 4.30 de la matinada al quilòmetre 5 de la LE-411 on, per causes que es desconeixen, aquest vehicle ha sortit de la via i ha xocat contra un mur.

En aquest accident han perdut la vida dues persones les identitats i edats de les quals no han estat facilitades de moment.