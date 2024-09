A la presó un home per una agressió sexual una dona que demanava ajuda a crits

Agents de la Guàrdia Civil a Roquetas de Mar. Foto: Guàrdia Civil

Un jutge ha ordenat l'ingrés a la presó d'un home que va ser sorprès a Roquetas de Mar (Almeria) quan intentava agredir sexualment una dona en un habitatge, des d'on demanava auxili per la finestra quan pretenia escapar mentre que el sospitós es ho impedia.

Segons ha indicat la comandància de la Guàrdia Civil en una nota, els fets van tenir lloc a meitat del mes d'agost passat quan es va rebre una trucada al servei d'emergències 112 Andalusia en què un veí alertava que hi havia una dona que sol·licitava ajuda des de interior d'un immoble.

Així, els agents es van desplaçar fins al lloc on, en arribar, van percebre els "crits d'auxili" d'una dona. De la mateixa manera, els agents van observar a través d'una finestra un "home nu" que "es trobaven abusant d'una dona" mentre que aquesta "pretenia salpar-se'n".

Segons apunta la Guàrdia Civil, malgrat que el sospitós va detectar la presència dels agents, "no va declinar la seva actitud" i hauria "continuat amb l'agressió", i per això els agents van fracturar la reixa d'una finestra i van accedir a l'interior de l'immoble , on van reduir al sospitós, qui hauria oposat certa resistència.

A la vivenda es van trobar restes d'alcohol i diverses dosis de cocaïna que suposadament havien estat consumides per l'arrestat, que va produir lesions lleus en un dels agents que va practicar la seva detenció.

Així, la dona va ser conduïda per un equip territorial de Policia Judicial fins a l'Hospital Universitari del Ponent, a El Ejido, on va ser atesa i explorada pel metge forense. Per part seva, el detingut per un presumpte delicte d'agressió sexual, va ser posat a disposició del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 6 de la mateixa localitat almerienca, que va ordenar el seu ingrés a la presó.