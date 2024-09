Investiguen un taxista de Mallorca per presumptament agredir sexualment una turista

Fotografia: CanvaPro d'Изображения пользователя Алексей Безродный i Efrem Efre

Un taxista a Mallorca ha estat acusat d'intentar violar una dona britànica abans d'abandonar-la seminua en un aparcament. L'incident va passar entre la mitjanit i la 1 de la matinada del 15 de setembre. La dona, traumatitzada, va trucar als seus pares perquè alertessin la policia abans de ser deixada a la carretera amb la roba trencada.

La policia local d'Andratx va respondre a la trucada d'emergència, trobant la víctima plorant en un aparcament del turístic poble de Camp de Mar, a la costa sud-oest de Mallorca. Els agents la van traslladar a l'Hospital Son Espases, a Palma, on se li va fer un examen mèdic. Al moment de ser trobada, la turista portava tant el vestit com la roba interior esquinçats.

La investigació va ser assumida per la Guàrdia Civil, que van aconseguir identificar el taxista gràcies a les imatges de càmeres de seguretat a la zona propera a Port d'Andratx. La dona havia estat recollida en un restaurant on havia sopat amb els pares abans de quedar-se sola prenent alguna cosa.

Inicialment, el conductor va ser interrogat com a testimoni, però la seva versió dels fets no coincidia amb l'evidència demanada, cosa que va portar a la seva imputació. Tot i no haver estat formalment detingut, el taxista s'enfronta a una citació judicial. A més, ha estat acomiadat de la feina després de ser informat el consell local, encarregat de les llicències de taxis.

L'acusat va afirmar que la turista estava èbria i va començar a coquetejar-hi. Segons el seu relat, es va desviar cap a un aparcament i va decidir anar-se'n quan la dona va començar a trucar als seus pares després de rebutjar els seus avenços.

Aquest cas se suma a una sèrie dincidents a les Illes Balears, on recentment tres homes han estat investigats per la violació duna jove britànica a Menorca. La investigació judicial continua en tots dos casos.