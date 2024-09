Detenen un home borratxo a Tavernes per atropellar un Policia Nacional i matar-lo

Foto: EuropaPress

La Guàrdia Civil ha detingut un conductor d'un turisme que triplicava la taxa d'alcoholèmia per atropellar mortalment un home que circulava amb moto, que era agent de la Policia Nacional, a l'autopista AP7 a l'altura de Tavernes de la Valldigna (València ).

El sinistre s'ha produït aquest dimecres a la nit, cap a les 23.20 hores, al quilòmetre 567 de l'AP7, a l'altura de Tavernes de la Valldigna, en sentit a Alacant, segons han informat fonts de la Guàrdia Civil. L'accident ha tingut lloc entre un turisme i una moto que conduïa un agent de la Policia Nacional fora de servei, han assenyalat des de la Guàrdia Civil de Trànsit.

El Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU) va mobilitzar una unitat del SAMU i una unitat de Suport Vital Bàsic (SVB). Els serveis mèdics van intentar reanimar el motorista, un home de 33 anys, que estava inconscient, però no hi va haver resposta i en van confirmar la mort.

El conductor del turisme, que triplicava la taxa d?alcoholèmia, ha estat arrestat per la Guàrdia Civil per homicidi imprudent i per conduir sota els efectes de l?alcohol. Les diligències han estat remeses al Jutjat número 1 de Sueca (València), han indicat des de la Benemèrita.

La Policia Nacional, a través d'un missatge a la xarxa social X, ha enviat els seus "condols i una afectuosa abraçada" a la família i amics d'Iván, l'agent mort quan tornava amb moto al seu domicili després de prestar servei a la Prefectura Superior de València.