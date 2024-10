Tiroteig contra l'Audi de Víctor d'Aldama: Venjança de la 'trama Koldo' o compte de comptes?

Foto: EuropaPress, CanvaPro de DanFLCreatiu

Víctor d'Aldama , expresident del Zamora Club de Futbol i un dels involucrats a la 'trama Koldo', ha estat víctima d'una greu amenaça, segons ha informat The Objective.

Segons informa aquest mitjà, un dels vehicles de luxe de Víctor d'Aldama, un Audi d'alta gamma, va ser atacat amb armes de foc. “Els agressors van disparar almenys dues vegades, i van impactar tots dos trets a la finestreta del conductor. En el moment de l'atac, el cotxe estava buit, cosa que va evitar que hi hagués víctimes”, detalla The Objective . Aquest atac ha estat interpretat com una advertència clara adreçada a De Aldama , encara que de moment no hi ha confirmació oficial del motiu darrere d'aquest acte violent.

La investigació, liderada per la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, es troba al seu tram final. Els esforços se centren ara en les activitats de persones clau vinculades a la trama, entre ells, l'exministre de Transports José Luis Ábalos, que ha estat assenyalat en diverses fases de la investigació. Les autoritats intenten desentranyar la complexa xarxa de relacions i activitats il·lícites que haurien implicat figures d'alt nivell en el món empresarial i polític.

Tot i les sospites que l'atac a Víctor d'Aldama podria estar relacionat amb la 'trama Koldo', The Objective també adverteix que no es descarta la possibilitat que l'incident tingui altres motivacions. Aldama té diversos negocis fora de l'àmbit investigat, per la qual cosa l'atac podria estar vinculat a altres interessos econòmics.