Presó per a un home que va llepar els peus de dos menors amb "ànim libidinós"

Foto: EuropaPress

El Tribunal Suprem (TS) confirma la pena de cinc anys de presó imposada a un home de 28 anys per xuclar-li els peus a una menor de 17 i per fer el mateix amb una altra de 14 anys a qui va agredir sexualment. Considera que en tots dos casos va actuar amb "ànim libidinós" i sense cap consentiment. Es tracta de dos fets separats que van tenir lloc al juny i al setembre del 2018 a la província d'Alacant.

En el primer cas, l'acusat va seguir una menor de 17 anys que anava de camí cap a casa d'una amiga. Mentre la jove esperava a les escales del portal, l'home se li va acostar i, després de preguntar-li el nom i l'edat, li va dir: "M'agraden els teus peus, treu-te la sabata per veure'ls millor".

A la sentència consta que la menor es va negar i que l'acusat, "sobtadament i amb ànim libidinós, li va subjectar fortament el peu i li va treure la sabata per tot seguit introduir-se el peu a la boca i començar a xuclar-lo". Ella va aconseguir deixar-se anar i sortir corrent.

Un mes després, l'home va repetir la mateixa conducta amb una altra de menor de 14 anys. En aquest cas, va amenaçar la noia amb fer-li "una cosa pitjor" si es resistia: "Com que no t'estiguis quieta, et violo". L'acusat, a més de dur a terme la pràctica fetitxista, es va masturbar davant de la menor.

L'Audiència Provincial d'Alacant va condemnar l'home a cinc anys de presó i multa de 2.700 euros per un delicte d'abús sexual i un altre d'agressió sexual. També el va obligar a indemnitzar la menor de 17 anys amb 1.000 euros i la de 14 anys amb 3.000 euros. Disconforme amb la pena, l'acusat va portar el cas davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana --que va desestimar el seu recurs-- i, posteriorment, davant del Suprem.

"No es tracta d'un tocament fugaç i innocent"

En el seu recurs, l'home va defensar que el fet de "llepar" o "xuclar" els peus "no té enquadrament legal" en els delictes d'agressió o abús sexual i que es podria acotar als delictes de coaccions, vexacions o exhibicionisme. A parer seu, en la seva conducta no hi havia un "ànim específic ni una clara conducta de contingut sexual".

Per als magistrats de la Sala Penal, "no hi ha dubte que el que descriu el fet provat són dos fets de naturalesa eminentment sexual duts a terme per l'acusat per satisfer el seu desig sexual" i "sense el consentiment de" la menor de 17 anys i "contra la voluntat expressa" de la menor de 14 anys.

"En tots dos casos els actes s'emmarquen en una parafília --fantasia sexual que implica objectes inanimats, nens o adults que no consenten-- fetitxista que obté excitació i plaer sexual en relació amb els peus.

No es tracta d'un tocament fugaç i innocent, sinó d'un acte de certa transcendència que no té cap altra explicació que la inequívocament lasciva d'obtenir una satisfacció sexual en procedir-se de manera inconsentida", assenyala el tribunal a la resolució, de la qual ha estat ponent la magistrada Carmen Lamela.

Avala la declaració de les menors

Al marge, l'home va al·legar que la menor de 17 anys no el va reconèixer en "cap moment" durant la investigació, sinó "únicament" al judici "i gràcies al fet que prèviament li havien exhibit fotografies de l'acusat". Respecte a la menor de 14 anys, l'acusat ha assegurat que "inicialment no va ser reconegut en la composició fotogràfica exhibida per la Guàrdia Civil", sinó després, i per això entén que es va dirigir "absolutament a la menor".

L?alt tribunal desestima aquests arguments i recalca que l'Audiència Provincial va avalar les declaracions de les menors. "Totes dues testimonis van reconèixer l'acusat com l'autor dels fets", apunta, alhora que incideix que es tracta d'una "prova de càrrec vàlida i apta per desvirtuar la presumpció constitucional d'innocència".

El Suprem, en línia amb el criteri de la Fiscalia, entén que no és procedent aplicar-li la llei del 'només sí que és sí' en considerar que en el cas d'abús sexual a la menor de 17 la pena de presó seria més greu que la pena de multa. Sobre el delicte d'agressió sexual, explica que la pena de cinc anys de presó és ara "el mínim legalment imposable", per la qual cosa no hi ha cap rebaixa.