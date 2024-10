Surrealista! Un jugador del Manchester City, detingut a Madrid per robar un mòbil

La discoteca. Foto: Google Maps / Manchester City / Canva Pro

La Policia Nacional va detenir diumenge passat 8 de setembre el jugador del Manchester City Matheus Nunes en una discoteca de la capital després de protagonitzar un incident en què va prendre el telèfon mòbil d'una altra persona, ha confirmat a Europa Press una portaveu de la Prefectura Superior de la Policia de Madrid.

Tot va passar cap a les 05.15 hores d'aquell dia, poc abans de tancar les portes La Riviera . El futbolista portuguès, de 26 anys, estava de festa amb uns amics quan va començar una discussió amb un altre client de la sala, de 58 anys, per motius encara per aclarir.

La qüestió és que el jugador li va treure el telèfon mòbil d'alta gamma al bany de la discoteca i, com que no se'l volia tornar, va trucar al 091. Fins al lloc van acudir agents de la Policia Nacional, que van detenir Nunes i li van traslladar a la comissaria del districte d'Arganzuela.

Segons l'atestat policial a què ha tingut accés el diari El Mundo, alguns testimonis van indicar que l'home de 58 anys va fer una foto sense el seu consentiment al jugador, i per això li va sostreure el mòbil. Una altra versió apunta que la suposada víctima li va tocar al bany i que Nunes es va regirar i li va treure el mòbil pensant que li havia fet instantània.

A comissaria el portuguès va adoptar una postura arrogant amb els agents. Després de comprovar que la seva intenció no va ser robar el mòbil per treure un benefici econòmic, va ser posat en llibertat a l'espera de si el jutge decideix obrir un procediment judicial per furt.