Un conductor borratxo estavella el seu cotxe contra una vorera

L'estat en què va quedar el vehicle. Foto: Policia Local de Palma

La Policia Local de Palma ha denunciat el conductor d'un vehicle, espanyol de 22 anys, per suposadament tenir un accident contra una vorera del passeig Sagrera quan conduïa amb una taxa d'alcohol que triplicava el màxim permès.

Els fets van tenir lloc diumenge passat 29 de setembre, a les 06.15 hores, quan el conductor va perdre el control del seu vehicle, va impactar contra la vorera i va pujar a la vorera, segons ha explicat el cos policial en una nota de premsa.

En arribar al lloc, els agents van localitzar il·lès el conductor amb evidents símptomes de trobar-se sota la influència de begudes alcohòliques.

Un cop realitzada la prova d'etilometria, va donar un resultat positiu de 0,84 mg/l en aire expirat, per la qual cosa el conductor va ser informat de la condició d'investigat per un presumpte delicte contra la seguretat viària, en conduir un vehicle de motor amb una taxa superior a la legalment establerta. El turisme, a causa dels importants danys patits, va haver de ser retirat de la via pública per una grua.

L'Ajuntament de Palma ha indicat que aquesta conducta pot comportar penes de sis mesos de presó, 12 mesos de multa, fins a 90 dies de treballs en beneficis de la comunitat i fins i tot quatre anys de privació del dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors.