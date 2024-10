Mor un pilot de l'exèrcit espanyol a prop de Terol mentre feia una maniobra

Foto: EuropaPress

Un caça F18 ha patit aquest divendres un "accident" als voltants de la ciutat de Terol i ha mort el pilot de l'aeronau, segons ha informat l'Exèrcit de l'Aire i de l'Espai. A través del seu compte a la xarxa social X (abans Twitter), l'Exèrcit de l'Aire ha precisat que es tracta del tinent coronel Pablo Estrada Martín , que estava destinat a l'Ala 12 a què pertanyia el caça accidentat.

L'Exèrcit de l'Aire ha traslladat el condol. "Ens unim al dolor dels seus familiars i amics. Descansa en pau, company", ha escrit a la citada xarxa social. Prèviament, havien informat que el caça havia patit un "accident" als voltants de la ciutat de Terol, encara que no ha proporcionat més detalls sobre els fets de moment.

Després de l'accident, s'han activat els mitjans de rescat, que eren a la recerca del pilot. Fins al lloc, s'han desplaçat efectius del Cos de Bombers de la Diputació Provincial de Terol, han informat des de la institució provincial.

L'Ala 12 és una unitat militar amb avions de caça del Comandament Aeri de Combat de l'Exèrcit de l'Aire. Té les seves instal·lacions a la Base Aèria de Torrejón de Ardoz (Madrid).

Els indicis fins ara

El delegat del Govern a Aragó, Fernando Beltrán, ha informat que els indicis apunten que eren dos els avions que estaven realitzant les maniobres en què ha mort un dels seus ocupants a l'accident, encara que el sinistre encara s'està investigant i es en desconeixen les causes.

En declaracions als mitjans de comunicació al lloc del sinistre, Beltrán ha confirmat també que, mentre un dels caces que realitzava l'exercici ha caigut i ha quedat convertit en "un garbuix de ferros", "l'altre, afortunadament, no ha patit cap incident" i que no hi ha cap altre pilot implicat ja que les dues aeronaus eren monoplaça.

En tot cas, ha recalcat que "tot està supeditat que es faci una investigació més en profunditat", ja que les restes han quedat molt disperses, al llarg d'entre 200 a 300 metres, en una zona de vall entre llomes, a uns 4 quilòmetres muntanya a través del nucli urbà de Peralejos que, al seu torn, és proper a la ciutat de Terol.

El delegat del Govern també ha avançat que la investigació ha quedat en mans del Jutjat d'Instrucció número 1 de Terol, perquè com que és un accident militar "ha d'intervenir un jutge togat".

El jutjat procedeix a aixecar les restes del cadàver com més aviat millor per evitar que quedin exposades innecessàriament, a falta que es personin a la zona tant el jutge d'instrucció com els serveis centrals d'investigació d'accidents aeronàutics, que s'hi desplacen. moments cap a la zona, des de Madrid.

Les restes seran custodiades

A més, hi haurà presència de patrulla de la Guàrdia Civil a les diferents zones d'accés per custodiar les restes de l'aeronau, en espera de veure si alguna altra resta del pilot pugui quedar entre ells i per "evitar la presència de curiosos".

Romandrà fins que es garanteixi que totes les restes humanes i del caça hagin estat retirades. Beltrán ha avançat també la possibilitat que encara es trigui a conèixer les causes del sinistre, atès que les restes estan "molt escampades" i "és molt difícil fer una valoració 'in situ' de què ha pogut passar". En tot cas, serà la caixa negra la que donarà indicacions sobre l'estat de tots els sensors de l'aparell al moment de l'accident.

Alhora, ha afirmat desconèixer l'exercici concret que estaven fent aquests dos avions i ha afegit que "cada dia" volen parelles d'avions "de totes les sales de combat" de l'Exèrcit de l'Aire i de l'Espai. Sí que ha confirmat que el pilot de l'altre avió, que ja ha tornat a la base de Torrejón, ha informat que l'F18 pilotat pel tinent coronel Estada havia caigut, però serà a la instrucció quan se li prendrà declaració, ja amb totes les evidències que s'hagin pogut observar des de l'aire.

El delegat del Govern a Aragó ha afegit que la investigació s'inicia en el moment en què es personen els equips més propers --en aquest cas, la Policia Judicial de la Guàrdia Civil--, que han pres les primeres evidències, que seran traslladades a la investigació.