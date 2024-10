Veïns de Valladolid, asfixiats per la pesta d'un abocament al clavegueram de la ciutat

Foto: Guàrdia Civil / Canva Pro

La Guàrdia Civil ha denunciat una empresa per un abocament al clavegueram que va provocar "una forta mala olor" als barris de la Rondilla ia les rodalies del Cementiri del Carme, a la capital val·lisoletana.

Segons ha informat l'Institut armat, els fets es remunten al 6 setembre passat quan veïns de Valladolid van realitzar "nombroses trucades" per una "forta mala olor", situació que va mobilitzar patrulles de la Guàrdia Civil, Policia Local i Cos de Bombers així com tècnics de l'empresa pública d'aigua per aclarir l'origen de les olors.

Els dies següents a l'incident el treball conjunt de la Guàrdia Civil i l'empresa d'aigua va permetre determinar l'origen de l'abocament al clavegueram públic, que va resultar la causa de les olors. A més, s'han plantejat mesures de mitigació "per evitar futures incidències d'aquest tipus i resoldre el problema de manera definitiva".

Un cop inspeccionada l'empresa emissora i amb els informes rebuts d'abocament realitzats per part de l'empresa d'aigua, juntament amb la confrontació de les autoritzacions ambientals concedides pel Servei Territorial de Medi Ambient de la Junta, es va comprovar que el 6 de setembre es va produir un abocament per part de lempresa que superava els límits que té autoritzats.

Segons expliquen les mateixes fonts, això va provocar les fortes olors que es van produir tant a l'entorn del Cementiri del Carme com a la sortida dels col·lectors al barri de La Rondilla de Valladolid, ja que la xarxa de sanejament discorre entubada des de l'Avinguda Santander i travessa el barri de La Rondilla fins a la seva finalització a l'EDAR (Estació Depuradora d'Aigües Residuals), per al tractament.

Els fets es van posar en coneixement de l'Autoritat competent en matèria de Medi Ambient de la Junta a Valladolid ia l'alcalde, Jesús Julio Carnero, en haver incomplert les autoritzacions d'abocament a les aigües de sanejament dels col·lectors municipals.