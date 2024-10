Tres detinguts per retenir a "granges humanes" persones per controlar els seus comptes bancaris | Guàrdia Civil

La Guàrdia Civil ha desmantellat dues "granges d'humans" en què es retenia set persones en condicions precàries amb la finalitat de controlar els comptes bancaris i fins i tot accedir als seus habitatges.

En total, hi ha dos homes detinguts --de 30 i 35 anys--, i una dona --de 30 anys--. L'organització actuava principalment a les comarques valencianes de l'Horta i la Ribera, on captava persones en situació de vulnerabilitat i que rebien algun tipus de prestació, com ara pensions o ajudes públiques.

Els sostreien la documentació i les retenien per la força en condicions infrahumanes en dos habitatges a Torrent (València). Els copejaven i abusaven de les seves discapacitats psíquiques per fer-los signar documents d'autorització i representació amb què el grup criminal va aconseguir comptar amb fins a onze vehicles d'alta gamma, ha indicat l'institut armat en un comunicat.

Igualment, havien estat adquirits diferents immobles a les localitats de València, Torrent i Chiva, que posteriorment llogaven a tercers per lucrar-se.

L'organització cercava persones amb problemes d'addiccions i greus limitacions psíquiques. La majoria no tenien família o se n'havien distanciat, o fins i tot eren propers a la indigència. El capitost de la trama elegia les víctimes i els amenaçava amb una arma de foc o els copejava per sotmetre-les mentre el seu cònjuge movia els diners entre diversos comptes bancaris.

La primera informació va ser descoberta durant el desallotjament d?uns habitatges ocupats de Monserrat. Els agents van trobar diverses persones vulnerables en un dels pisos ocupats, que vivien en condicions pèssimes. Després de la presa de declaració, els agents van començar la investigació.

Agents de Seguretat Ciutadana i del Grup de Reserva i Seguretat, amb el suport d'un gos del Servei Cinològic, han practicat dos registres a la localitat de Torrent, on s'han aturat els components del grup criminal.

També han estat alliberades set persones vulnerables que estaven retingudes en aquests immobles, en situacions molt precàries. Aquestes víctimes van requerir assistència sanitària i van ser traslladades als serveis socials de l'Ajuntament de Torrent, on van rebre les primeres assistències mèdiques i socials.

Durant el registre, els agents han confiscat nombrosa documentació relacionada amb les víctimes. També s'ha trobat una arma de foc curta que haurien utilitzat per extorsionar les víctimes i retenir-les en aquests habitatges contra la seva voluntat.

Els agents han detingut tres persones a qui se'ls imputen els delictes d'extorsió, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. Les diligències han estat lliurades al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Picassent.