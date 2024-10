Mor un passatger a bord d'un creuer després de l'impacte d'una onada de més de 9 metres

Imatges preses a bord mostren llibres, mobles i altres objectes caiguts per la sacsejada de la tempesta. Foto: CanvaPro de Scopio Images i alphaspirit.it

Un tràgic accident va tenir lloc a bord del creuer Spirit of Discovery , operat per Saga Cruises, quan una forta tempesta va colpejar l'embarcació al golf de Biscaia el 4 de novembre de 2023. Una onada de 9 metres d'alçada i vents de força 11 van generar un incident que va provocar la mort d'un passatger i més de 100 persones ferides. La Divisió de Recerca d'Accidents Marítims (MAIB, per les sigles en anglès) ha publicat un informe provisional que dóna llum sobre les circumstàncies del succés.

L' Spirit of Discovery , que havia partit de Port del Rosari a Fuerteventura, va enfrontar condicions de mar adverses mentre navegava cap al Regne Unit, després de cancel·lar una parada a Las Palmas de Gran Canària a causa de l'empitjorament del clima.

Segons l'informe de la MAIB, el vaixell va perdre temporalment la propulsió a les 12.30 del 4 de novembre, cosa que va provocar moviments violents que van deixar els passatgers en situació de risc. Les impactants descripcions dels passatgers reflecteixen un moment de veritable terror: "Vam haver d'aferrar-nos amb totes les nostres forces", van narrar. En arribar a Portsmouth, Hampshire, vuit passatgers van ser traslladats a l'hospital, i un va morir posteriorment a causa de les ferides.

L'informe de la MAIB detalla com els moviments i els problemes de propulsió van persistir fins al matí següent, quan el vaixell va aconseguir recuperar el rumb. Durant l'episodi, els passatgers van rebre instruccions de romandre asseguts o recolzats per evitar ser llançats pels bruscos moviments del vaixell. Imatges preses a bord mostren llibres, mobles i altres objectes caiguts per la sacsejada de la tempesta.

Saga Cruises ha expressat el seu pesar i va oferir un reemborsament complet a tots els passatgers del viatge, a més del suport total a la investigació de la MAIB. La investigació continua en curs, amb un informe complet de la MAIB en camí, que analitzarà les decisions de navegació, les preparacions davant del mal temps i la resposta de la tripulació davant de l'emergència per evitar futures tragèdies d'aquesta naturalesa.