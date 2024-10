Detenen un home per provocar un incendi en un restaurant per cobrar l'assegurança

La Guàrdia Civil ja ha detingut l?home. Foto: EuropaPress, CanvaPro de Vladimir Shipitsin

La Guàrdia Civil d'Astúries ha detingut un veí de Mieres de 74 anys com a suposat autor d'un delicte de danys, estafa en grau de temptativa i un altre de simulació de delicte, després d'incendiar l'establiment hoteler del que era arrendatari, tot això amb la suposada intenció d'aconseguir la indemnització de l'assegurança, que va valorar els danys en 52.780 euros.

Els fets es van produir la matinada del 2 de juny passat, en un establiment hostaler situat a la N-630 que uneix el port de Pajares amb la localitat de Lena. A les 04.00 hores de l'esmentat dia, la patrulla de Seguretat Ciutadana rebia avís de l'existència d'un incendi a la localitat de Pajares. Traslladats a la zona, van comprovar que l'immoble on s'estava produint l'incendi era un establiment hostaler, de dues plantes i una intermèdia.

A l'exterior, arran de la primera planta, hi tenia una àmplia terrassa. Les tasques d'extinció dutes a terme per bombers d'Astúries culminaven a les 06.15 hores del matí. En el moment de l'incendi, no hi havia ningú a l'establiment, sortint-se només amb nombrosos danys materials.

Les primeres diligències dutes a terme per la Guàrdia Civil van permetre conèixer que la porta d'entrada no presentava signes de forçament, per la qual cosa es van derivar les tasques d'investigació del que va passar cap a l'Equip de Policia Judicial de Mieres.

La inspecció ocular duta a terme a l'interior del local va posar de manifest l'existència de dos focus d'incendi, un a l'entrada, on s'havia utilitzat una cortina com a metxa, i el segon en un quart de descans annex al bar. Al lloc del primer focus , els agents van trobar també una garrafa de les utilitzades per albergar benzina, de plàstic calcinada i fosa.

Segons informa la Guàrdia Civil, un altre aspecte que va cridar l'atenció dels investigadors va ser que una de les càmeres de seguretat amb què comptava l'establiment, concretament la que estava ubicada a l'habitacle on es va produir el primer focus de l'incendi, estava tapada amb paper d'alumini, cosa que denotava la intencionalitat evident respecte a l'origen del mateix. A les investigacions posteriors, es va poder conèixer a través de la propietària del local, que aquest havia estat llogat fins al dia 30 de maig, sent rescindit el contracte per problemes de pagament de lloguer.

També es va saber, que l'establiment comptava amb una assegurança que cobria danys per aquest tipus de circumstàncies. De les càmeres d'enregistrament es van poder rescatar imatges molt valuoses per a la investigació, on s'observava que era una sola persona la que havia entrat aquella nit al local, tapat per ocultar la seva identitat.

La seguretat amb què es movia a les fosques per la zona, i els trets identificatius rescatats de les mateixes, van portar els agents cap a l'arrendatari de l'establiment, que en un intent de no deixar empremtes que l'incriminessin va tapar la càmera. Les investigacions posteriors van posar de manifest una sèrie de moviments i accions realitzades per aquesta persona, totes elles encaminades a ocultar els seus moviments aquella nit, com ara apagar el telèfon mòbil, o no donar resposta a les alarmes de seguretat que es van produir durant l'incendi, entre altres.

Per tot això, un cop culminada la investigació policial, el 24 d'octubre passat, es va procedir a la detenció d'aquesta persona, un veí de Mieres de 74 anys com a suposat autor dels delictes de simulació de delicte, estafa en grau de temptativa i danys, tot això amb la suposada intenció de fer-se amb la indemnització de l'assegurança, que va valorar els danys en 52.780 euros. Tant les diligències com el detingut van ser posats a disposició del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Pola de Lena.