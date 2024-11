Demanen 12 anys de presó a una dona acusada d'abusar del seu fill de 9 per gravar-lo en vídeo

Arxiu - Audiència Provincial de Cantàbria. Tribunal Superior de Justícia. Fiscalia. Jutjats. Tribunals. Saleses - EUROPA PRESS - Arxiu

La Fiscalia de Cantàbria sol·licita una pena de dotze anys de presó a una dona per un delicte d'abús sexual i elaboració de pornografia infantil, ja que està acusada de demanar al seu fill, de 9 anys aleshores, que fes actes sexuals amb ella, en un llit de l'habitatge on convivien, i amb la intenció a més de gravar-los en vídeo.

El judici per aquests fets se celebrarà dijous que ve, 7 de novembre, a les 9.30 hores a la Secció Primera de l'Audiència Provincial, ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la comunitat autònoma.

Segons l'escrit del ministeri públic, la processada "amb ànim de satisfer els seus desitjos sexuals" i "prevalent-se del desconeixement sexual del seu fill", que tenia nou anys i amb què convivia, "li va demanar que fes actes sexuals amb ella, en un llit de la vivenda, amb la intenció a més de gravar-los en vídeo”.

Així, el menor, "sense ser conscient de la implicació de les seves accions, trobant-se la seva mare nua de cintura cap avall al llit ia petició d'aquesta, li va introduir els dits a la vagina, li va practicar sexe oral i la va penetrar, sent gravat tot" per ella.

En una altra data, la dona es va gravar a si mateixa masturbant-se quan el menor estava al seu costat dormint, "assegurant-se que aquest sortís a les imatges".

Per a la Fiscalia, els fets constitueixen un delicte d'abús sexual a un menor agreujat per accés carnal, parentiu i convivència, en concurs amb un il·lícit d'elaboració de pornografia infantil agreujat per minoria de setze anys i parentiu.

Demana per això una pena de dotze anys de presó, privació de la pàtria potestat, allunyament i prohibició de comunicar amb la víctima durant vint-i-dos anys, inhabilitació per a exercici amb menors durant trenta-dos anys, i mesura de llibertat vigilada després de la pena privativa de llibertat de cinc anys.

I en concepte de responsabilitat civil, demana que la dona indemnitzi el seu fill amb 112.000 euros.