8 persones a la presó després de saquejar negocis durant el temporal de la DANA a València | Guàrdia Civil

La DANA que va afectar el País Valencià va deixar darrere seu no només greus danys per pluges torrencials, sinó també un augment en l'activitat delictiva a l'àrea metropolitana de València. Durant el temporal, un grup d'individus va aprofitar la manca de vigilància policial per perpetrar robatoris a diferents comerços. L'incident va tenir lloc al centre comercial d'Aldaia i en un local a Alfafar, on van ser saquejats articles de valor com roba esportiva de marca, rellotges, perfums i raquetes de pàdel.

La Guàrdia Civil i la Policia van intervenir ràpidament, aconseguint detenir 19 persones que han estat presentades davant del jutjat. Dels arrestats, 8 es troben a la presó provisional després de l'ordre del jutge de guàrdia de Torrent, mentre que 11 més han quedat en llibertat amb l'obligació de comparèixer quan se'ls requereixi.

La Fiscalia ha qualificat aquests actes com a "intolerables moralment i penalment". A més, assenyala l'agreujant estipulat al Codi Penal espanyol, que endureix les penes de robatori quan el delicte es comet aprofitant un accident o situació d'emergència, com el temporal que va castigar la regió. Segons la legislació, aquest tipus de saqueig, dut a terme en un context d'emergència i de vulnerabilitat, incrementa la pena d'un a tres anys de presó, atès que es considera un delicte agreujat per aprofitar-se d'un accident o perill general.

Durant l'emergència, les autoritats van intensificar els operatius a les zones més afectades. La Guàrdia Civil va reforçar els controls, i va aconseguir la detenció d'11 persones, entre elles un menor. Per part seva, la Policia ha desplegat un nombre addicional d'agents a la zona, cosa que ha resultat en la detenció de 39 persones en una sola nit i la recuperació de fins a 80 joies, valorades en aproximadament 30,000 euros.

Aquests robatoris van tenir lloc gairebé immediatament després de la disminució de les aigües, moment en què els autors van aprofitar la falta de vigilància, ja que la majoria dels efectius de seguretat es trobava atenent l'emergència climàtica. La intensificació de la vigilància i els operatius policials han permès mitigar l'impacte d'aquests saquejos i processar-ne els implicats.