Cinc arrestats per robar 200 llantes de vehicles que el temporal havia arrossegat

Un agent de la Guàrdia Civil. Foto: X (@guardiacivil)

La Guàrdia Civil va detenir, dilluns 4 de novembre, 5 persones al polígon industrial de Riba-roja (València), per intentar robar un contenidor amb 200 llantes, arrossegat per les intenses pluges després del pas de la DANA . Els individus, sorpresos mentre carregaven les llantes a tres furgonetes, semblaven executar una operació organitzada en plena zona afectada per l'emergència climàtica. Entre els detinguts, un tenia una ordre de cerca i captura activa.

Aquest incident se suma a una onada de saquejos a la Comunitat Valenciana després de la recent DANA, on les inundacions i l'aïllament d'algunes àrees han facilitat els robatoris .

Com a resposta, el Ministeri de l'Interior ha desplegat més de 14.500 agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a la regió , en què consideren “el desplegament policial més gran de la història” a la zona.

Fins diumenge passat, 3 de novembre, les forces de seguretat han arrestat 140 persones a la Comunitat Valenciana en relació amb robatoris i saquejos, aprofitant la vulnerabilitat d'habitatges, comerços i zones industrials. La Policia Nacional ha efectuat 87 detencions per delictes de robatori i saqueig, especialment en àrees afectades pel temporal, mentre que la Guàrdia Civil ha fet 53 arrestos addicionals.

Aquest desplegament cerca controlar l'augment de la delinqüència a la regió després de l'emergència climàtica. Les autoritats han instat la població a reportar qualsevol activitat sospitosa i evitar que grups oportunistes s'aprofitin de la situació. La intervenció a Riba-roja subratlla el compromís de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional de protegir la comunitat i mantenir l'ordre enmig de la recuperació després del desastre.