Tres anys de presó per a un policia que va falsificar dades per multar l'amant de la seva ex

Policia Municipal de Madrid. Foto: EuropaPress

L' Audiència Provincial de Madrid ha condemnat a tres anys de presó un agent de mobilitat de la Policia Municipal de Madrid per falsificar el novembre del 2022 un comunicat de denúncia per multar el suposat amant de la seva exparella.

A la sentència, els magistrats condemnen el policia com a autor responsable d'un delicte de falsedat en document oficial a la pena de tres anys de presó. A més, se l'inhabilita per a l'ocupació o el càrrec públic d'agent de mobilitat per un període de dos anys, així com a la pena de sis mesos de multa amb una quota diària de sis euros.

Al judici, l'acusat va negar els delictes que se li imputen i es va reafirmar que la tarda dels fets va donar les dades que va veure de la matrícula del cotxe infractor. En la seva declaració, l'acusat va relatar que en el moment dels fets, la tarda del 27 de novembre del 2022, estava exercint la feina a la Plaça de la Independència de Madrid, relatant com es va produir la infracció denunciada.

"Llegeixo la matrícula i passo les dades a l'emissora, que comprova que el cotxe té ITV i segur en vigor. Aquest és un Skoda Octavia. Comprovo amb la meva vista el que diu l'emissora", va detallar. A preguntes de la fiscal sobre per què va donar unes dades d'un cotxe que era a Alcalá de Henares, ha manifestat que ha vist "aquest vehicle a Madrid i no a Alcalá de Henares".

"No tinc cap problema amb aquest noi i no hi ha hagut motiu d'animadversió", va dir. L'afectat va relatar al judici que mai va tenir problemes amb l'acusat. Segons el seu relat, va rebre dues multes de trànsit per una infracció de trànsit comesa a l'esmentada plaça de la capital però aquella tarda era a Alcalá prenent alguna cosa amb un company i la seva cosina fins a les vuit del vespre.

Fets jutjats

Segons es desprèn de l'escrit, el 27 de novembre de 2022, cap a les 19.30 hores, RSG, agent de mobilitat de Madrid, estava exercint les seves funcions de regulació del trànsit a la Plaça de la Independència en companyia d'un altre agent de mobilitat .

En un moment donat, JGF va observar com un conductor que circulava fent ús d'un telèfon mòbil es va saltar un semàfor en fase vermella, i va sol·licitar a l'acusat que li facilités les dades del vehicle, atès que per la rapidesa a què s'havien produïts els fets no havia estat capaç d'anotar-la al dispositiu PDA per tramitar l'oportuna denúncia.

Aleshores, el processat va facilitar al seu company les dades de marca, model i matrícula del cotxe d'una altra persona "de qui creia que mantenia una relació sentimental amb què havia estat la seva parella", motiu pel qual l'acusat va formular sengles denúncies per les infraccions de trànsit observades "fent constar les anteriors dades".

Les anteriors denúncies han donat lloc als corresponents expedients sancionadors de l'Ajuntament de Madrid, i la persona afectada ha recorregut les sancions que li van ser imposades.