Detenen un dels homes que va colpejar amb un pal el cotxe en què viatjava Sánchez a Paiporta

El president del Govern, Pedro Sánchez, durant la visita a una zona afectada per la DANA. Foto: EuropaPress

La Guàrdia Civil ha detingut un home pels incidents de la visita a Paiporta (València) de diumenge als damnificats per la DANA en què van ser increpats els Reis i el president del Govern, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Carlos Maó.

L'arrestat, natural d'Albal, té 41 anys i està acusat dels delictes d'atemptat i desordres públics, segons ha avançat Las Provincias i confirmen a Europa Press fonts de la investigació. Es tracta d'un home que presumptament va colpejar amb un pal d'un escobó un cotxe de la comitiva de Sánchez quan era evacuat pels escortes.

Els investigadors del Servei d'Informació de la Guàrdia Civil han identificat més persones relacionades amb els incidents i les indagacions continuen obertes. Després de rebre el primer atestat de la Guàrdia Civil, el Jutjat d'Instrucció número 3 de Torrent va obrir un procediment pels delictes d'atemptat, desordres públics i danys en una visita en què també va resultar ferit al cap un escorta de la Reina Letizia.

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha demanat aquest dimarts diferenciar la "ira legítima" dels damnificats per la DANA de la presència a Paiporta de "grups ultres perfectament organitzats" que diumenge passat intentaven "fer el màxim mal possible a les autoritats" allà presents".

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va assegurar que Sánchez va rebre un cop i per això va ser evacuat. Ni ell ni la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, no han confirmat si hi havia ultres d'extrema dreta entre els implicats en aquest altercat.