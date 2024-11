Apareixen els dos últims cossos que seguien desapareguts a Letur

Dos guàrdies civils del Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques (GEAS) treballen a la recerca de desapareguts en una zona afectada per la DANA. - Víctor Fernández - Europa Press

Els cossos de les dues persones que seguien desaparegudes a Letur (Albacete) a conseqüència de la DANA de la setmana passada han estat trobats aquest dimecres, de manera que els sis cossos que es buscaven des d'aquell moment ja han aparegut íntegrament, quedant per identificar-ne tres.

Així ho ha confirmat en declaracions als mitjans a la localitat el delegat de la Junta a Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, que ha assenyalat que al llarg de la tarda han aparegut aquests dos últims cossos al riu.

"Un, molt a prop d'on es va trobar Antònia i un altre un quilòmetre aproximadament abans", ha detallat Ruiz Santos, que ha incidit que les famílies afectades ja han rebut la comunicació corresponent.

Com ha repassat, el primer cos que va aparèixer va ser el de Dolores, al voltant d'un quilòmetre i mig de la localitat, a prop de l'estació depuradora. Després va aparèixer un segon cos a uns 12 quilòmetres, que corresponia amb el d'Antonia. Ahir va aparèixer un tercer cos, sense identificar encara, tot just a 500 metres, mentre que al delta, a la unió de la rambla amb el riu Segura, va aparèixer el de Johathan.

Sobre el tercer cos rescatat, el delegat de la Junta ha explicat que segueixen esperant la identificació definitiva per la prova d'ADN, mentre que de les dues trobades aquest dimecres, que l'autoritat judicial ja ha retirat, s'iniciarà una avaluació dels possibles signes d'identificació, començant per la petjada. Si això fos suficient es donaria per identificats i, altrament, es recorreria a altres proves científiques.

Tot i la troballa dels sis cossos dels desapareguts, Ruiz Santos ha explicat que l'emergència de rescat no es donarà per conclosa fins que no es tingui "la certesa fefaent que són ells els sis, les sis persones de Letur que van desaparèixer", ja que "és molt remot, però podria passar que ara ens trobéssim algú que no teníem controlat i que estigués a prop del riu, a la rambla".

"Males notícies, però cal seguir mirant cap al futur i seguir treballant, en primer lloc acompanyar fins i tot el dolor a les famílies i seguir treballant per la recuperació de Letur", ha conclòs.