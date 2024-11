Troben 20 milions d'euros amagats a les parets d'un cap policial a Madrid

Foto: EuropaPress, CanvaPro de PabitraKaity

La Policia Nacional ha detingut aquest divendres el cap de la Secció de Delictes Econòmics de la Brigada Provincial de Policia Judicial de la Prefectura Superior de Madrid, en una operació que apunta a un cas de presumpta corrupció dins del cos. Segons han informat fonts policials a l' agència EFE , l'alt comandament ha estat arrestat amb la seva dona, també membre de la Policia Nacional, per agents de la Unitat d'Afers Interns.

Les investigacions, que van culminar en l'operació desenvolupada dimecres 6 de novembre passat, revelen que l'inspector en cap detingut està acusat de blanqueig de capitals i suborn. Durant aquesta operació, en què es van realitzar diverses intervencions en diferents localitzacions, es van detenir un total de 15 persones, totes posades a disposició de l'Audiència Nacional. La justícia ha decretat presó provisional per als implicats mentre continuen les diligències per aclarir l'abast total dels delictes.

Un detall impactant de la investigació és la troballa d'una important suma de diners al domicili del cap policial i la seva dona, ubicat a Alcalá de Henares, Madrid. Segons ha avançat el diari Vozpopuli , els agents d'Afers Interns van descobrir al voltant de 20 milions d'euros amagats a les parets de la vivenda. Aquesta quantitat de diners, presumiblement oculta per evitar-ne el rastreig, posa en evidència la magnitud del presumpte esquema de blanqueig de capitals en què es trobarien involucrats el funcionari i altres detinguts.

El cas ha generat una forta reacció a la societat i dins de la Policia, on la Unitat d'Afers Interns busca reforçar els mecanismes de control intern per prevenir conductes delictives a les altes esferes policials. Aquest tipus d'operacions tenen com a objectiu preservar la integritat de la institució i demostrar que les actuacions il·legals, sense importar el rang o la posició del funcionari, seran investigades i sancionades segons la llei.

Les investigacions continuen en curs, i s'espera que els propers dies s'aportin més detalls sobre la implicació d'altres possibles involucrats en aquest entramat complex de corrupció.