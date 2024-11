Un home ataca set monjos d'un monestir de València al crit de "sóc Jesucrist"

L'Ajuntament de Gilet, municipi proper al monestir, va confirmar la detenció del presumpte atacant. Foto: CanvaPro de tgh i 3569616

El Monestir del Sant Esperit de la Muntanya (València) va ser testimoni d'un atac massiu que va deixar diversos monjos ferits aquest cap de setmana. Un home va irrompre al monestir dient que era "Jesucrist" i amenaçant de "matar els monjos". La Guàrdia Civil va emprendre una intensa recerca per la zona i, després de diverses hores, va aconseguir capturar el sospitós, un ciutadà espanyol de 46 anys , assenyalat com a responsable del brutal atac.

L'incident va tenir lloc dissabte a les 10.00 hores. Una persona de 76 anys va resultar greument ferida i va ser traslladada d?urgència a un hospital a València, on lluita per la seva vida a causa d?un sever traumatisme cranial.

Durant l'atac, l'agressor presumptament va utilitzar diversos objectes, incloent el bastó de l'estàtua de Sant Lluís del claustre superior i una ampolla de vidre, per atacar els monjos . Set religiosos, les edats dels quals oscil·len entre els 56 i 95 anys, van resultar ferits; tres romanen hospitalitzats amb traumatismes, talls i hematomes. Entre les víctimes, només dues van aconseguir evitar l'atac: un dels frares que estava celebrant missa i un altre que era al jardí.

L'Ajuntament de Gilet, municipi proper al monestir, va confirmar la detenció del presumpte atacant i va descriure l'incident com un acte "atroç". En un comunicat emès després de l'atac, el monestir va expressar la consternació i la preocupació per la seguretat dels seus membres. A més, ha demanat una reflexió a l'agressor perquè "sigui conscient del dany causat" i pugui "rectificar una conducta que no és pròpia de la condició humana".

El comunicat del monestir també va subratllar la importància de "cuidar-se els uns als altres" i evitar l'ingrés de persones que puguin representar un perill per a la comunitat religiosa, tot destacant la vulnerabilitat d'aquests espais espirituals.