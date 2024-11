Una dona de 92 anys mor en l'incendi del seu pis a Madrid després de deixar una cigarreta mal apagada

Un cigarret mal apagat, possible causa de l'incendi en què va morir ahir a la nit una ahir a la nit al barri del Pilar - EMERGÈNCIES MADRID

Una cigarreta mal apagada ha estat previsiblement la causa de l'incendi d'aquesta matinada en un pis del barri madrileny del Pilar, en què ha mort una dona gran de 92 anys, han informat fonts de la investigació.

El foc s'ha originat al voltant de les 2.00 hores d'aquest dilluns al sofà del saló d'un habitatge ubicat a l'onzè pis d'un edifici de tretze alçades ubicat al número 21 de l'avinguda del Ferrol, al districte de Fuencarral-El Pardo.

La Policia Nacional va rescatar del seu interior l'única habitants, una dona de 92 anys, que estava en parada cardiorespiratòria i amb cremades. Sanitaris del Samur-Protecció Civil, després de fer les maniobres de reanimació, van confirmar la seva mort. També presentava cremades a la cara, braços i inhalatòria.

A més, l'equip de psicòlegs van atendre els familiars de la víctima, que es van traslladar fins al lloc dels fets, atenent una persona per crisi d'ansietat. Ha col·laborat també la Policia Municipal de Madrid.

Vuit dotacions de bombers desplegats

Els Bombers de l'Ajuntament van desplegar vuit dotacions per a l'extinció del foc, que només ha afectat aquest habitatge. Gràcies al fet que la columna seca estava ben mantinguda per part dels veïns els ha ajudat a pujar l'aigua fins a la planta onze i atacar l'incendi de manera eficient.

Els veïns de les plantes inferiors van baixar al carrer, mentre que els dels altres pisos van ser confinats el terrat per la presència de fum a l'escala.

Quan les flames van ser extingides i el buit de l'escala ventilat, els Bombers van acompanyar els veïns als seus domicilis per comprovar que no estaven afectats pel foc ni el fum i les condicions eren òptimes per a la seva habitabilitat.

Agents de la Policia Científica de la Policia Nacional, que investiga els fets, han entrat a la vivenda d'origen, recollint proves que podrien determinar el focus de l'incendi en un cigarret mal apagat.