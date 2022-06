EuropaPress 4487062 luis lorenzo arenda palomino arriben supermercat junt fill 30 juny 2022

Una segona autòpsia de la tia política de l'actor Luis Lorenzo, María Isabel Suárez, qüestiona la mort per enverinament. Aquesta doctora explica que el cadmi trobat al cadàver va poder deure's a un procés natural del cos després de la mort. Si hagués estat enverinada la dona hauria d'haver ingerit enormes quantitats d'aquest metall pesat que no haurien deixat rastre ni a l'aparell digestiu, ni respiratori.

Arancha Palomino i el seu marit Luis Lorenzo sempre han insistit que són innocents. Els qui eren a la sala van explicar que aquesta doctora va afirmar que, de vegades, després de la mort, el cos genera un procés natural de redistribució dels metalls pesants fent-los passar des del fetge a la sang.

Aquest procés no passa sempre, segons la doctora, per factors ambientals i hàbits de vida. A més, la forense va explicar que per haver estat enverinada amb metalls pesants, cadmi concretament, l'anciana hauria d'haver ingerit enormes quantitats, que haurien d'haver deixat rastre als aparells digestiu o respiratori i no ho van fer.

Una altra opció que s'estudia és que la quantitat de medicaments que prenia amb prescripció mèdica li hagués deteriorat la salut dràsticament fins a causar-li la mort. Arancha Palomino i el seu actor Luis Lorenzo sempre han mantingut la seva innocència. Segons la Guàrdia Civil, el mòbil del crim és l'herència de la tia, que va canviar el testament a favor de Palomino en els tres mesos que va viure amb la neboda i quan ja estava diagnosticada de demència.