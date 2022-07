Incendi de Castell d'Aro (Girona) l'1 de juliol. - AGENTS RURALS

L'incendi forestal de Castell d'Aro (Girona) ha afectat ja a 71 hectàrees. A més, ha obligat a evacuar aquest divendres unes 250 persones d'un 'resort' turístic ia 50 més d'un hotel, a més de veïns que es trobaven en masies ubicades a la zona i en un club de golf.

Fonts de Protecció Civil han detallat que s'han habilitat per als desallotjats la Sala Polivalent de Castell d'Aro --on han arribat unes 50 persones-- , i el pavelló esportiu de Santa Cristina d'Aro, on s'han desplaçat 15 persones més evacuades de la urbanització Les Teules.

Protecció Civil ha destacat també a la xarxa social que els municipis de Castell d'Aro; Santa Cristina d'Aro; La Bisbal de l'Empordà i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura (Girona) han activat els plans d'emergències municipals per incendis a causa del foc.