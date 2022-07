Cau una de les bandes de narcotràfic més actives d'Europa amb cinc detinguts a Espanya @ep

Agents de la Policia Nacional , en una operació conjunta amb la Policia de Suècia, l'OFAST francesa i la Policia d'Holanda , han desarticulat una de les organitzacions de narcotraficants més actives d' Europa .

A l'operació han estat detingudes a Espanya cinc persones, entre elles dos membres de la Mocro maffia, un dels quals considerat per les autoritats sueques com el criminal més destacat del seu país.

Els investigadors van centrar les seves indagacions en un important narcotraficant colombià que porta més d'una dècada realitzant importacions de substància estupefaent des de Colòmbia a Espanya , que posseeix una àmplia xarxa de contactes al nostre territori nacional.

PRIMERA FASE

Havia aconseguit construir un entramat delinqüencial a Espanya per introduir a Europa quantitats ingents de cocaïna que els seus clients li reclamaven. Les indagacions realitzades indicaven que estava organitzant un transvasament de cocaïna en aigües properes a Veneçuela, per posteriorment traslladar la substància estupefaent a Europa.

El carregament, de més de tres tones de droga, va ser carregat en un veler rumb a Espanya, concretament a la costa de Huelva, on dos destacats narcos s'encarregarien de coordinar les tasques de descàrrega, emmagatzematge i posterior transport de l'estupefaent importat des de Veneçuela .

Quan la droga estava a terra es va produir una intervenció policial en una primera fase de l'operació, realitzada l'any passat, en què es van intervenir part dels 3.228 quilograms de cocaïna transportats fins al nostre país.

Concretament, es van localitzar 1.623 quilos de cocaïna ocults en una "caleta" d'un garatge situat al centre de la capital de Huelva. En aquesta primera fase es van detenir dos dels investigats, encarregats de la custòdia de la substància estupefaent.

En aquest punt de la investigació, els agents van intensificar l?activitat operativa sobre altres objectius que estarien distribuint entre els seus clients la resta de la cocaïna importada.

Un d'aquests investigats va resultar ser un subjecte considerat per les autoritats sueques com el criminal més actiu en els darrers anys.

El 30 de juny passat es va iniciar una segona fase de l?operació després d?una nova reunió que va tenir lloc a Barcelona entre diversos narcotraficants per a la planificació d?una operació de transport d?estupefaent.

En aquesta segona fase, els agents van aconseguir detenir els presumptes responsables d'organització criminal que operava a Espanya , un d'ells localitzat a Eivissa -on era de vacances- i un altre a la presó on actualment es troba complint condemna per altres fets .

Així mateix, es van realitzar dos registres domiciliaris, en què es van trobar una arma curta del calibre 7.65 amb el número de sèrie esborrat, diners, anotacions, terminals telefònics i dispositius informàtics.

L'operació ha suposat un gran esforç internacional a nivells de recerca amb la implicació de diversos països, així com d' EUROPOL , que ha coordinat les accions de les diferents agències implicades en els fets.