Un home ha estat assaltat aquest divendres per un jove que intentava robar-li un rellotge a la ciutat de Barcelona . Segons la informació dels companys d' ElCaso , era un rellotge Patek Philippe d'uns 45.000 euros. La víctima ha presentat una denúncia.

Els fets han passat cap a les quatre de la tarda. Un jove magribí, amb un patinet, ha seguit la víctima, que estava passejant amb un amic per aquesta zona del districte de Sant Martí de Barcelona fins que l'ha assaltat, per l'esquena, fent-li una estrebada per robar-li el rellotge. La víctima, un home de 54 anys, ha sortit corrent darrere del lladre.

Ho ha pogut atrapar, tirar a terra i recuperar el rellotge. A la retenció del presumpte lladre hi ha participat també l'amic de la víctima i altres persones que estaven per la zona. A la denúncia consta que una de les persones que s'ha acostat fins al lloc, quan tenien retingut el jove 'rellotger' podia ser un còmplice de la persona que tenien a terra. Anava vestida igual i ha demanat que el deixessin anar. Quan ha arribat la policia, el segon jove ha marxat.

A la tirada s'ha trencat la corretja, valorada en 600 euros, i també el rellotge, després d'anar per terra amb el lladre, també ha patit cops i ratllades, encara que encara no s'ha pogut valorar quin cost tindrà, si és possible , la reparació.