L'operatiu conjunt ha permès desmantellar la xarxa. Foto: Europa Press

Un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil ha permès detectar una setantena de webs on es venien productes fraudulents i detenir els responsables d'aquestes estafes. En total, hi ha set detinguts i es calcula que 1.000 persones van ser víctimes del frau.

Aquestes pàgines tenien ofertes molt atractives de productes d’electrònica i electrodomèstics, com televisors, rentadores, vídeo consoles i altres com piscines portàtils o sofàs. Els preus estaven molt per sota del preu de mercat, amb anuncis i descomptes que anaven més enllà de les rebaixes habituals. Els creadors de les pàgines web pagaven per posicionar-les en llocs destacats en els cercadors més utilitzats.

Els detinguts van passar a disposició judicial el 29 de juny i el jutge va decretar la seva llibertat provisional amb càrrecs. La investigació continua oberta i no es descarten més víctimes.