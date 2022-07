Ángela Dobrowolski acompanyada del seu darrer advocat, Juan Carlos Galbán/ @EP

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha informat de la suspensió del judici a Ángela Dobrowolski , previst per demà dimecres 6 de juliol, per un delicte de falsificació de document mercantil , un delicte continuat d'estafa i un tercer d'ús de document d'identitat autèntic per a qui no està legitimat. El judici, que havia de tenir lloc al jutjat penal 1 de Barcelona, s'ha posposat fins al pròxim 17 d'octubre a les 13h.

Ha transcendit als mitjans que el judici s'ha suspès a causa de la renúncia per "discrepàncies" del seu tercer advocat, Juan Carlos Galbán. En declaracions a l'agència Efe, aquest assegurava que va comunicar la seva renúncia fa uns deu dies, i que la seva dimissió ha estat motivada per "discrepàncies professionals i personals amb la clienta", així com ha desitjat "sort al nou company". Galbán ha estat el darrer lletrat de la defensa després de Jorge Albertini i Mario Gasch.

Aquest seria el segon judici per a l'ex-dona de Josep Maria Mainat , productor televisiu i membre de La Trinca, a qui va intentar assassinar el juny del 2020 injectant-li insulina al domicili familiar. Aquesta vegada, Dobrowolski havia de seure a la banqueta acusada d'haver cobrat dos xecs bancaris per un valor total de 4.100 euros del compte de Mainat. Segons l'escrit d'acusació, els delictes haurien tingut lloc l'agost del 2020, dos mesos després del suposat intent d'assassinat. Per tot això, la Fiscalia demanava una pena de tres anys de presó i de 3.600 euros de multa.

L'agost del 2020 va cobrar un primer xec per valor de 1.200 euros en què situava la seva germana com a beneficiària. Aquest va ser cobrat en una sucursal bancària situada a l'avinguda República Argentina de Barcelona, exhibint el DNI de la seva germana i falsejant presumptament la firma d'aquesta al revers del taló. Més tard, va obtenir 2.900 euros més utilitzant el mateix procediment. Per aquest delicte, els Mossos d'Esquadra la van detenir per segona vegada, tot i que el jutge d'instrucció la va deixar posteriorment en llibertat amb càrrecs.

Actualment, Dobrowolski també té una causa oberta per haver enviat suposadament missatges al mòbil a Mainat davant la prohibició de comunicar-se amb ell. I fa uns mesos ja va acceptar una condemna de 17 mesos de presó pels delictes de trencament de mesura cautelar i aplanament de casa per intentar accedir al domicili de Mainat el gener de l'any passat.