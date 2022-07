Els Mossos van detenir el 3 de juliol passat un home per, presumptament, el robatori amb violència d'un rellotge valorat en 40.000 euros un turista, a qui va causar lesions al canell, quan passejava pel carrer Princesa de Barcelona.

Segons la policia, l?home també està acusat de tres robatoris més amb violència, i en el moment de la detenció havia robat un altre rellotge, valorat en 1.000 euros.

La resta de furts dels quals se l'acusa són de la Via Laietana el 12 de juny, durant el qual va ferir la víctima al genoll, el colze i el canell. D'aquest hi ha enregistraments, fets per persones que passejaven pel carrer aquell dia. També va arrencar una cadena d'or a un turista el 2 de juliol passat.

Durant aquest 2022, els Mossos l'han arrestat cinc vegades per diferents robatoris violents, lesions, furts i atemptats contra agents al centre de la ciutat.