La dona era diabètica i ell no va fer res per ajudar-la / @EP



El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat la condemna a presó permanent revisable a l'home que un jurat de l'Audiència de Barcelona va condemnar per deixar morir d'hiperglucèmia la seva parella a Viladecans (Barcelona) el 2019.

La sentència del TSJC ha rebutjat el recurs de la defensa i dóna per bona la sentència que va dictar el primer tribunal sobre la base del que va dictaminar el jurat, que el va declarar culpable d?un delicte d?assassinat amb acarnissament a persona vulnerable , de quatre delictes de maltractaments i un delicte contra la intimitat.

Els jutges consideren provat que l'home va establir una relació de superioritat sobre la dona, "menyspreant-la en públic i en privat, fent que se sentís inferior" i agredint-la diverses vegades.

La dona patia diabetis greu i necessitava injectar-se insulina diàriament, ia causa d'aquesta malaltia estava "en estat d'especial fragilitat" .

Una nit ella estava malament i amb dificultats per respirar i moure's, i va trucar a l'home perquè l'ajudés: quan va arribar, la va trobar amb "símptomes que evidenciaven la necessitat d'intervenció immediata d'un altre que l'auxiliés". No obstant, ell no va fer res fins a cinc hores més tard, i durant aquella estona abans que morís li va fer diverses fotos i la va gravar.