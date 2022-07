Armes i diners en efectiu: el que van trobar els policies a diferents domicilis. Foto: Policia Nacional



La Policia Nacional ha aconseguit fer un cop contra una xarxa de hackers connectada amb la banda juvenil Dominican Don't Play (DDP), que utilitzava el finançament mitjançant delictes informàtics per costejar la 'guerra' entre grups rivals, comprar armes, drogues o fer arribar diners als seus membres a la presó.

En total hi ha 66 detinguts, 19 integrants de diversos cors de la banda a Madrid, després de fer-se 19 entrades i registres a la capital i altres localitats de la Comunitat de Madrid, com Getafe, Pozuelo de Alarcón, però també en altres punts d'Espanya, com ara Sòria. Allà, els policies van trobar dues pistoles, tres escopetes, cinc matxets, munició, substàncies estupefaents, targetes bancàries, diners en efectiu, així com elements i literatura relacionada amb les normes i l'estructura dels DDP.

El cos policial explica que l?organització va aconseguir captar mig milió d?euros amb estafes bancàries mitjançant tècniques d?enginyeria social per tot Espanya, gràcies als coneixements de nou hackers de nacionalitat brasilera . La investigació, que es remunta al setembre del 2021, està coordinada pel Jutjat d'instrucció número 36 de Madrid. Fins ara s'han detectat un total de 59 víctimes a tot Espanya i s'estima que els diners defraudats superen els 500.000 euros. A més, l'organització tenia criptomoneders amb actius per un valor superior als 2 milions d'euros.

El comissari en cap de la Brigada de Frau Informàtic, José García Serrano, ha apuntat que aquest tipus de sistema és "un salt qualitatiu" a l'organització dels DDP.