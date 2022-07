La Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desmantellat una plantació a Vilassar de Mar, en què han confiscat més de sis tones de marihuana, fet que suposa la partida més gran intervinguda a Espanya i que segons els investigadors funcionava "almenys" des del 2018.

En un comunicat conjunt aquest dijous, els cossos policials han explicat que la plantació estava en una parcel·la de 32 hectàrees i que han detingut cinc persones.

La parcel·la estava "aparentment dedicada al cultiu de cànem industrial" i per fingir-ho els sospitosos van col·locar cartells que així ho indicaven i logotips de la Conselleria d'Agricultura de la Generalitat, els Mossos d'Esquadra, l'Ajuntament i el Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya.

Tot i això, la plantació no tenia permís per obtenir CBD i els agents van poder "comprovar que es dedicaven a l'obtenció d'esqueixos de marihuana de plantes mare" per vendre'ls ia cultivar marihuana per aconseguir cabdells que després empaquetaven i venien, i la policia també va confiscar 17 quilos d'haixix empaquetat en tauletes de 100 grams.

Entre les sis tones de marihuana hi havia 3,5 tones de cabdells envasats al buit, repartits entre diverses naus i hivernacles: aquestes xifres suposen la major quantitat de marihuana intervinguda a Espanya i, pel que fa als cabdells, la partida més gran de Catalunya i el segon d´Espanya.