Els Mossos demanen tenir cura i avisar-los si es detecten casos com els de la imatge. Foto: Mossos

L'època de vacances, que ja ha començat i s'allargarà fins a finals d'agost, fa que molts habitatges es quedin buits, durant dies, setmanes o mesos. Per això, els Mossos han fet servir el seu perfil de Twitter per avisar que, un any més, han començat a rebre avisos de la marcadors a les portes dels pisos, senyal que fan servir els lladres.

La Policia ha adjuntat una imatge de tres exemples concrets, en els quals els qui volen entrar a robar han col·locat petits trossos de paper al pany.

Els Mossos fan una crida a la ciutadania perquè vigili i, si algú detecta algun cas similar a la finca on viu, cal que truqui al 112 perquè una unitat d'agents revisi tots els habitatges.