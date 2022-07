Un dels accessos a la rambla. Foto: Google Maps

La riera de Sants de Barcelona és un dels llocs de passeig més emblemàtics de la ciutat. Inaugurada el 2016, es va construir per sobre de les vies del tren, convertint-se en un espai similar als que hi ha a Nova York (la High Line) o París. Tot i això, des de fa setmanes, els veïns estan denunciant el robatori de moltes de les baranes metàl·liques que hi ha al passeig.

En alguns trams només falta la part que cobreix la barana, però en altres s'ha sostret la barana sencera, segons han explicat alguns veïns a betevé . De fet, també s'han queixat del robatori de poms i altres elements metàl·lics a llocs de la mateixa zona de la ciutat.

Per això, el districte reforçat algunes de les peces que ha reemplaçat amb soldadures.