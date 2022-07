Planta d'aigua potable situada a Bescanó / Aigües de Girona

Protecció Civil ha desactivat l'Alerta del Pla d'Emergència exterior del sector químic de Catalunya (PLASEQCAT) que ha posat en marxa el matí d'aquest divendres. L'ensurt s'ha produït a la planta potabilitzadora de Montfullà, al municipi de Bescanó, quan una reacció tòxica provocada per la barreja de dos productes ha obligat al servei de protecció a prendre mesures.

Uns operaris de la planta estaven carregant un dipòsit amb productes químics, on s'hi han barrejat diversos elements per error, i ha provocat un núvol tòxic que ha obligat a aïllar la planta i a recomanar el confinament de la població en un radi de 1.000 metres al voltant.

Tanmateix, aquesta recomanació ha finalitzat cap a les dues de la tarda, quan la situació ja s'ha normalitzat.

Els Bombers de la Generalitat han desplaçat un total de 5 dotacions, entre les quals s0incloïa la unitat del Grit (Grup de Riscos Tecnològics). Els efectius han pogut neutralitzar i netejar el dipòsit aplicant sosa líquida.

El municipi de Bescanó ha activat el seu Pla d'Emergències Municipal PAM. D’altra banda, l’empresa Aigües de Girona ha activat el seu Pla d'Autoprotecció PUA i el seu personal tècnic i operatius han col·laborat amb els Bombers en la resolució de l'incident.

El Sistema d'Emergències Mèdiques SEM ha confirmat que no hi ha hagut cap persona afectada per culpa del incident. Per últim, els Mossos d'Esquadra han activat 4 indicatius que han fet tasques de regulació de trànsit i suport a la resta de serveis d'emergència.

ORIGEN DEL INCIDENT

Aigües de Girona està gestionada pels ajuntaments que formen part de la societat, és a dir, Girona, Salt i Sarrià de Ter, essent Girona l’accionista majoritari.

Dins del cicle integra de l'aigual, la manipulació de productes químics requereix l'observació curosa dels procediments, ja siguin de seguretat com operatius, com per exemple la descàrrega de productes químics.

Aquest incident s'ha produït per una manca d'expertesa de l'actual equip, i ha posat en risc la salut de la població de Bescanó, en un ensurt que, afortunadament, no ha passat a majors problemes.

La gestió de l'aigua requereix un coneixement expert, més enllà d'un nivell d'especialització multidisciplinar, que és el que es cerca en les formes de gestió basades en la col·laboració publicoprivada. Aquesta aliança entre administracions i empreses especialistes són garantia d'excel·lència operativa i, en conclusió, d'un servei de qualitat i sense riscos per a la ciutadania.