Mor un motorista després d'un accident amb dos turismes a Parets del Vallès | @ep

Un motorista ha mort aquest divendres després d'un accident en què s'ha vist implicat juntament amb dos turismes a la C-17 a l'altura de Parets del Vallès, ha informat el Servei Català de Trànsit (STC) en un comunicat.

Els Mossos d'Esquadra han rebut avís del sinistre a les 9.49 hores, quan per causes que s'estan investigant s'ha produït un xoc entre una moto i dos cotxes, i el motorista ha resultat ferit crític i ha estat traslladat a l' Hospital Sant Pau de Barcelona on ha mort.

Els ocupants dels dos turismes han resultat il·lesos; després de l?accident s?ha tallat la circulació d?un carril de la via sentit Barcelona, i s?han activat tres patrulles dels Mossos i quatre unitats del Sistema d?Emergències Mèdiques (SEM).