A l?hospital un funcionari de Puig de les Basses per una agressió d?un pres | @ep

Un funcionari del centre penitenciari Puig de les Basses ha estat traslladat aquest dissabte a l' Hospital de Figueres després de ser presumptament agredit per un intern, ha informat la Conselleria de Justícia en un comunicat.

Els fets han passat cap a les 9.00 hores quan l'intern, "alterat" perquè no trobava unes vambes, ha mossegat el funcionari, que ha caigut a terra i s'ha fet un cop al cap.

Està previst que la víctima sigui traslladada a l' Hospital Vall d'Hebron de Barcelona per rebre “una atenció més especialitzada”.

Per part seva, l'intern ha ingressat al Departament Especial de Règim Tancat (Dert) i en les properes hores serà traslladat a un altre centre penitenciari, els fets es podran en coneixement d'un jutjat de guàrdia.

L?intern compleix condemna per dues causes d?atemptat contra l?autoritat i una tercera per saltar-se la condemna.

La Conselleria de Justícia lamenta l'agressió i trasllada el suport al funcionari ia la família, i els ofereix recursos jurídics.