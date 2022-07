Absolen per segona vegada un tuiter per difondre dades de la lletrada del jutjat de l'1-O | @ep

El Jutjat Penal 7 de Barcelona ha absolt un tuiter acusat d´un delicte d´obstrucció a la justícia per la difusió de dades de la lletrada del Jutjat d´Instrucció 13 de Barcelona , que investigava l´organització de l´1-O, Montserrat del Toro , testimoni en el judici al Tribunal Suprem , segons la sentència consultada per Europa Press.

La denúncia contra RNA va ser interposada davant la Fiscalia Superior de Catalunya per la secretària judicial i ja hi va haver una primera sentència, l'abril del 2021, en què se l'absolia de delictes de revelació de secrets, delicte contra l'administració de justícia i injúries a funcionari públic, ha explicat el mateix acusat en un comunicat.

Després d'un recurs de l' Advocacia de l'Estat , al qual s'hi va sumar la Fiscalia, la Secció 10 de l'Audiència de Barcelona va obligar a refer la sentència.

A la nova sentència, el Penal 7 de Barcelona no veu acreditat que el missatge de Twitter tingués la finalitat d'intimidar la lletrada com a represalia per la seva declaració o facilitar-ne la identificació, i no veu acreditat un "element intencional".

Encara més, considera que el missatge "no deixa de ser una crítica" al sistema ja que les dades circulaven lliurement a Internet malgrat ser una testimoni protegit, després de testificar sobre la protesta davant la Conselleria d'Economia el 20 de setembre del 2017.

La Fiscalia de Barcelona demanava inicialment una condemna de dos anys de presó per un presumpte delicte d'obstrucció a la justícia i un altre de coaccions, i sol·licitava a més una multa de 17.100 euros.