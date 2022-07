L'agent estava treballant a la comissaria de la rambla Just Oliveras. Foto: Policia Nacional

La Policia Nacional ha informat aquest 11 de juliol que l'actuació d'un dels seus agents va evitar que una dona se suïcidés el mes passat a l'Hospitalet de Llobregat.

El policia, que era a l'oficina de documentació de la comissaria de la rambla Just Oliveras, va ser requerit per una ciutadana que alertava que una veïna del seu portal s'estava intentant suïcidar. L'agent va anar fins al domicili, on va trobar la porta del domicili oberta, on se sentien crits d'una dona. Quan va entrar a la cuina, el policia va veure que subjectava un ganivet i que estava molt nerviosa. S'havia fet diversos talls als braços.

La seva intervenció va ser clau per salvar-li la vida, ja que s'hi va posar a parlar, va aconseguir treure-li el ganivet i li va practicar els primers auxulis fins que van arribar els serveis d'emergències.