Una operació contra la marihuana. Foto: Europa Press

Agents de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Camp de Tarragona dels Mossos d'Esquadra van detenir el passat 5 de juliol 14 persones com a presumptes autors de delictes contra la salut pública, pertinença a grup criminal i defraudació de fluid elèctric.

La investigació es va iniciar a finals de l’any passat arran de la informació aconseguida pel Grup de Delinqüència Urbana de la comissaria de Salou. Els agents van tenir coneixement que un grup de persones estaven cultivant i distribuint grans quantitats de marihuana. La DIC va assumir el cas, batejat com a Koman, i van aconseguir identificar una sèrie de persones que estarien al capdamunt del grup criminal. Segons la investigació, els caps del grup utilitzaven compatriotes seus per fer de masovers de les plantacions, la majoria de cultiu intensiu, que instal·laven en naus industrials o cases unifamiliars en zones amb poca mobilitat veïnal.

Els investigadors van poder ubicar fins a sis habitatges on el grup disposava de plantacions de marihuana. Es dona el cas que en totes elles el nivell de la instal·lació era molt alta i permetia un cultiu intensiu que hauria aconseguit entre quatre i cinc recollides de cabdells a l’any. Per fer-ho, els investigats havien fet connexions fraudulentes de llum amb alts consums.

Així, el 5 de juliol es va activar un dispositiu policial que va consistir en nou entrades i escorcolls i va permetre detenir dotze persones. Posteriorment, els investigadors van detenir dues persones més. Entre els detinguts hi havia un home a qui li constava una ordre europea de detenció d’Itàlia per salut pública.

Les entrades a les plantacions van ser a Tarragona, Querol, Vic, l’Ametlla de Mar, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i Mont-roig del Camp. També es van fer entrades a domicilis de localitats com Vila-seca i Salou, on es van intervenir més de 2.600 plantes i fins a 54 quilograms de cabdells de marihuana preparats per a la seva distribució. També es va intervenir 21.400 euros en efectiu i gran quantitat d’aparells destinats al cultiu intensiu de marihuana.

La investigació va estar tutelada pel Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 5 Tarragona. Els detinguts van passar a disposició judicial i el jutge va decretar l’ingrés a presó per a cinc d’ells i llibertat amb càrrecs per a la resta, amb retirada del passaport i prohibició de sortida del país.