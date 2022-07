Moment de la detenció de membres d'aquest grup criminal/ @PNacional

La Policia Nacional ha desarticulat a Barcelona un grup criminal especialitzat en ciberdelinqüència que suposadament va estafar 245.000 euros mitjançant el mètode ' sim swapping ' a una família de les Illes Canàries.

En l' operació haurien estat detinguts cinc persones i un sisè segueix sent investigat, amb edats compreses entre els 20 i els 58 anys, tres amb antecedents policials, com a presumptes autors dels delictes d'estafa, falsedat de document mercantil, usurpació, danys informàtics, associació il·lícita, blanqueig de capitals i delictes contra la intimitat .

Per cometre l'estafa, primer van enviar un SMS a la víctima suplantant la identitat de la seva entitat bancària i després, després de tenir accés a una operadora de telecomunicacions, es va realitzar un duplicat SIM de la targeta de la víctima, el mètode conegut com a sim swapping ', per evitar la verificació en dos passos de l'app bancària.

Després de prendre el control dels comptes bancaris de la víctima, els presumptes autors van efectuar quatre transferències consecutives d'uns 50.000 euros i van obtenir 200.000 euros.

A més, van retirar grans quantitats d'efectiu en caixers i van fer compres a comerços de Barcelona, adquirint smartphones, patinets elèctrics, rellotges, joies, roba, videojocs, viatges i fins i tot criptomoneda, i l'estafa va arribar als 245.000 euros.

La investigació policial es va iniciar arran de la denúncia de la víctima a la comissaria de Telde, i es va allargar més d'un any, aconseguint localitzar un dels telèfons en què havia estat introduïda la SIM fraudulenta en un domicili de Gavà (Barcelona) .

CIBERATAC A UNA WEB OFICIAL



Els especialistes de la Policia Nacional van aconseguir identificar la resta de membres de l'organització, el cap de la qual és un home de 21 anys amb antecedents policials, conegut per fer recentment un ciberatac a una pàgina web oficial.

Els investigats presumien dels seus guanys il·lícits a les seves xarxes socials, i pujaven vídeos en casinos, restaurants, cremant bitllets de 100 euros i conduint vehicles d'alta gamma a 260 quilòmetres per hora a Catalunya .

Al registre de dues propietats ubicades a la província de Barcelona els agents van recuperar prop de 80.000 euros i els cinc detinguts han estat posats a disposició judicial.