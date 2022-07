S'han desplaçat fins a l'incienci 12 dotacions de Bombers, de les quals 3 són aèries/@Catalunyapress

Els Bombers estan treballant en un incendi que ha pres lloc aquesta tarda a Santa Cristina d'Aro (Girona) , aproximadament a les 17.35h, just al límit amb la localitat de Sant Feliu de Guíxols i darrere de l'abocador municipal.

Tal com ha informat Bombers al seu compte de Twitter, s'hi han desplaçat 12 dotacions, de les quals 3 són aèries. L' incendi està actualment controlat , i ara mateix només hi estan treballant 7 de les dotacions inicials.

Fa poc més d'una setmana Santa Cristina d'Aro era assetjada per un altre incendi al costat de Castell d'Aro. El foc es va originar en un barranc als afores de la urbanització de Can Manel, evolucionant cap a la muntanya i consumint 70,12 hectàrees de zona forestal i 1,19 hectàrees de terreny urbà. Una setantena de dotacions va haver d'intervenir a la zona, i més

de 400 veïns van ser confinats o evacuats de casa seva.

Tal com es pot observar al vídeo obtingut per Catalunyapress, una de les dotacions aèries es dirigeix al límit entre Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro, on hi ha l'incendi.